3 марта отмечается Всемирный день тенниса

Каждый год в первый понедельник марта миллионы людей по всему миру объединяются, чтобы отдать дань одному из самых зрелищных, динамичных и красивых видов спорта на планете – теннису, сообщает Zakon.kz.

В этот день проходят спортивные турниры, мастер-классы, праздничные мероприятия и вдохновляющие встречи с легендами корта. Казахстан активно поддерживает эту замечательную традицию, привлекая к занятиям теннисом не только профессионалов, но и юных спортсменов, а также тех, кто впервые берет в руки ракетку.

Немного теннисной статистики:

Согласно последним данным Международной федерации тенниса (ITF), теннис стремительно набирает популярность в мире. Сегодня этот спорт выбрали уже более 106 млн человек в 199 странах, что на 25% больше, чем пять лет назад.

В Казахстане теннис переживает настоящий бум: сегодня им занимаются свыше 33 тыс. человек, более 20 тыс. из которых – дети и подростки. За последние годы в стране открыли десятки новых кортов и современных теннисных центров, а казахстанцы регулярно завоевывают награды на международных турнирах.

А вы знали эти факты о теннисе?

Теннис входит в пятерку самых популярных видов спорта на планете.

Среднестатистический теннисист за один матч пробегает около 4-5 километров.

В 2024 году, согласно опросу международной Ассоциации теннисистов-профессионалов, ежегодный теннисный турнир Almaty Open вошел в тройку лучших турниров мира.

Самый долгий матч в истории тенниса длился 11 часов 5 минут и проходил на протяжении трех дней на Уимблдоне в 2010 году.

Датские ученые выяснили, что игра в теннис увеличивает продолжительность жизни. Исследования показали, что регулярные занятия теннисом позволяют прожить в среднем на 9,7 года дольше.

Ситуация, когда теннисист одерживает победу, не потеряв ни одного очка, называется "золотым сетом". На Уимблдоне "золотой сет" удалось взять лишь одной теннисистке в истории – казахстанке Ярославе Шведовой в 2012 году.

Австралиец Сэм Грот уже много лет является абсолютным рекордсменом мирового тенниса по скорости подачи: 263,44 км/ч.

Ранее дочь американского миллиардера Джессика Пегула пригласила всех финалисток турнира в Остине на частный самолет до Индиан-Уэллса.