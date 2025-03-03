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Все о теннисе

3 марта отмечается Всемирный день тенниса

3 марта отмечается Всемирный день тенниса, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 17:09 Фото: ktf.kz
Каждый год в первый понедельник марта миллионы людей по всему миру объединяются, чтобы отдать дань одному из самых зрелищных, динамичных и красивых видов спорта на планете – теннису, сообщает Zakon.kz.

В этот день проходят спортивные турниры, мастер-классы, праздничные мероприятия и вдохновляющие встречи с легендами корта. Казахстан активно поддерживает эту замечательную традицию, привлекая к занятиям теннисом не только профессионалов, но и юных спортсменов, а также тех, кто впервые берет в руки ракетку.

Немного теннисной статистики:

  • Согласно последним данным Международной федерации тенниса (ITF), теннис стремительно набирает популярность в мире. Сегодня этот спорт выбрали уже более 106 млн человек в 199 странах, что на 25% больше, чем пять лет назад.
  • В Казахстане теннис переживает настоящий бум: сегодня им занимаются свыше 33 тыс. человек, более 20 тыс. из которых – дети и подростки. За последние годы в стране открыли десятки новых кортов и современных теннисных центров, а казахстанцы регулярно завоевывают награды на международных турнирах.

А вы знали эти факты о теннисе?

  • Теннис входит в пятерку самых популярных видов спорта на планете.
  • Среднестатистический теннисист за один матч пробегает около 4-5 километров.
  • В 2024 году, согласно опросу международной Ассоциации теннисистов-профессионалов, ежегодный теннисный турнир Almaty Open вошел в тройку лучших турниров мира.
  • Самый долгий матч в истории тенниса длился 11 часов 5 минут и проходил на протяжении трех дней на Уимблдоне в 2010 году.
  • Датские ученые выяснили, что игра в теннис увеличивает продолжительность жизни. Исследования показали, что регулярные занятия теннисом позволяют прожить в среднем на 9,7 года дольше.
  • Ситуация, когда теннисист одерживает победу, не потеряв ни одного очка, называется "золотым сетом". На Уимблдоне "золотой сет" удалось взять лишь одной теннисистке в истории – казахстанке Ярославе Шведовой в 2012 году.
  • Австралиец Сэм Грот уже много лет является абсолютным рекордсменом мирового тенниса по скорости подачи: 263,44 км/ч.

Ранее дочь американского миллиардера Джессика Пегула пригласила всех финалисток турнира в Остине на частный самолет до Индиан-Уэллса. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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