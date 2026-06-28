Закулисье новостей: в Казахстане отмечают День работников средств массовой информации

Новости не появляются сами по себе. За каждой срочной строкой и громким заголовком стоят люди, которые живут в ритме бесконечного информационного потока. В День работников СМИ Zakon.kz решил перевести объектив на тех, кто каждый день помогает миллионам казахстанцев понимать мир вокруг.

28 июня в Казахстане отмечают День работников средств массовой информации. Главный парадокс нашей профессии в том, что мы привыкли рассказывать истории других людей, оставаясь в тени собственных. Мы редко оказываемся в центре внимания. Нам привычнее стоять по другую сторону событий: с блокнотом, диктофоном, камерой или открытой вкладкой новостей. Мы спешим на место происшествия, проверяем факты, ищем ответы на неудобные вопросы, переписываем заголовки глубокой ночью и начинаем новый день раньше многих.

В журналистике, как и в большом спорте, побеждают не самые громкие, а самые выносливые. Здесь нельзя взять замену, отсидеться на скамейке запасных или перенести матч на завтра. Информационное поле живет по своим правилам: события сменяют друг друга быстрее секундомера, а дедлайны летят со скоростью спринтера на финишной прямой.

Для главного редактора Sportarena Леонида Юрьева эти два мира давно объединились в один. Более четверти века назад он сменил спортивную арену на информационную и с тех пор остается в центре игры. Уже 26 лет он анализирует матчи, разбирает спорные моменты и помогает читателям видеть спорт не только через счет на табло, но и через истории людей, которые его создают. Он убежден, что на самом деле невозможно заниматься спортивной журналистикой, если не любишь спорт.

Фото: из личного архива Леонида Юрьева

"За свою жизнь я встречал людей, которые пришли в профессию случайно и занимались ею просто потому, что не нашли себя в чем-то другом. Это всегда чувствуется. К счастью, моя история совсем другая. Долгое время футбол был для меня спортом номер один. Но затем пришли 90-е годы, жизнь в Айнабулаке и обстоятельства подтолкнули меня к занятиям единоборствами. Так появилась любовь к боксу, которая остается со мной до сих пор. И я надеюсь, что это взаимно. Для меня спорт – это прежде всего страсть и эмоции. Даже сегодня в редакции Sportarena мы можем очень эмоционально обсуждать результаты соревнований, поступки спортсменов, спорные моменты и громкие победы. Именно эти эмоции дают энергию, вдохновение и мотивацию каждый день заниматься любимым делом и делать свою работу хорошо", – делится своей историей Леонид Юрьев.

За годы в профессии Леонид Юрьев стал свидетелем множества громких побед и болезненных поражений. На вопрос о том, какой момент вызвал эмоции, сравнимые с чувствами спортсмена после финального свистка, он без раздумий вспоминает финал Кубка мира по боксу 2002 года между сборными Казахстана и Кубы.

"До сих пор помню гнетущую тишину в зале. Уже со второго раунда многие понимали, что переломить ход поединка не получится. Это было настоящее потрясение", – вспоминает он.

Не менее болезненным для журналиста стало поражение сборной Казахстана по футболу от Турции со счетом 0:6 в Алматы в 2005 году. Однако с годами пришло понимание, что ценность спорта не только в победах. По словам главного редактора спортивного издания, именно поражения становятся проверкой системы на прочность и показывают, насколько она способна учиться на собственных ошибках.

"Я очень рад, что стал спортивным журналистом. Эта профессия дала мне возможность быть свидетелем множества больших событий как в Казахстане, так и за его пределами, на разных континентах", – говорит главный редактор издания Sportarena.

По словам Леонида Юрьева, современный спортивный журналист должен быть универсалом. Ему необходимо разбираться в десятках дисциплин: от фигурного катания и дзюдо до бокса и футбола, понимать нюансы судейства, регламентов и турнирных систем.

"Но знаний о спорте сегодня недостаточно. Журналист должен быстро писать, брать комментарии, готовить запросы, думать о мультимедийном контенте и работать с данными. Самое главное – иметь своего рода расширенную оперативную память. Не только следить за трендами и громкими новостями дня, но и помнить историю спорта, наши большие победы и болезненные поражения, видеть за текущей повесткой более важные и долгосрочные темы", – рассуждает спортивный журналист.

Спорт для главного редактора всегда был не только соревнованием, но и школой характера, которая напрямую перекликается с журналистикой. Он отмечает, что и в спорте, и в профессии важно уметь проходить через "не могу" и "не хочу", преодолевать себя и работать на длинной дистанции.

Журналистика, как и спорт, требует ежедневной дисциплины: рано вставать, снова и снова возвращаться к рутине, перепроверять факты, писать тексты и не ждать мгновенного результата.

"Делать, делать, делать – качественно, последовательно и без ожидания мгновенного результата. Это очень помогает в жизни". Леонид Юрьев

Оглядываясь на 26 лет в профессии, где были и громкие победы, и болезненные поражения, и десятки ярких командировок, возникает естественный вопрос: если бы можно было вернуться в самый первый рабочий день, какой совет он дал бы самому себе в начале пути?

"Наверное, я бы никакого совета не стал давать. К счастью, каких-то фатальных ошибок я не совершил. Пришлось пройти через разные ситуации, наступить на всевозможные грабли, где-то даже "проехать по ним танком", чтобы теперь уже с улыбкой вспоминать прошлые ошибки", – отмечает журналист.

Журналистика и в целом мир СМИ – это особый способ смотреть на мир: замечать детали, мимо которых проходят другие, слышать то, что остается между строк, находить смысл там, где на первый взгляд есть лишь поток событий.

Но сегодня этот взгляд уже невозможно отделить от социальных сетей. Именно они стали новой средой, где рождаются и живут новости, где реакция появляется быстрее заголовка, а общественное мнение формируется в режиме реального времени. Современное восприятие информации уже невозможно представить без цифрового пространства.

В нашем издании за SMM-направление отвечает Алина Руденко, и за каждым постом, карточкой или коротким видео стоит ежедневная, выстроенная до деталей работа целой команды. Это колоссальный труд людей, которые делают так, чтобы новости жили в формате, удобном и интересном для читателя, – здесь и сейчас.

Фото: из личного архива Алины Руденко

"Многие думают, что SMM – это просто опубликовать пост и дождаться лайков. На самом деле за каждой публикацией стоит большая работа: мониторинг каждой площадки, проверка фактов, поиск первоисточников, взаимодействие с журналистами и государственными органами, и главное – "не облажаться" с непроверенной информацией. Еще это огромная работа по подготовке поста. Мы адаптируем одну новость под разные площадки: Telegram, Instagram, TikTok, Facebook, и для каждой нужен свой формат, заголовок, визуал и подача. Сейчас еще новый, так сказать, тренд – Threads. Здесь вообще отдельная история, нужна короткая и настолько цепляющая новость, чтобы пошла ветка обсуждений", – делится маленькой частью своей работы руководитель SMM-отдела Алина Руденко.

Также команда занимается монтажом видео, обработкой фото, переработкой статей в карточки (адаптация под зрителя), работой с комментариями в direct, аналитикой охватов, изучением алгоритмов соцсетей и поиском новых форматов, которые будут интересны аудитории.

Алине нравится видеть результат своей работы в цифрах: охваты, вовлеченность, комментарии и живую обратную связь от читателей. Это профессия, где каждое действие быстро получает отклик, а любая публикация сразу показывает, насколько она попала в аудиторию.

"В SMM нет застывшей рутины, здесь постоянно появляются новые инструменты, форматы и даже целые платформы. Это пространство, которое непрерывно меняется, требуя развития и готовности учиться заново. Особенно ценно ощущение постоянного движения и того, что ты всегда находишься в центре повестки, в самом сердце информационного потока". Алина Руденко

За внешней динамикой и креативностью SMM часто скрывается гораздо более сложная реальность, с постоянным напряжением, быстрыми решениями и высокой ответственностью за каждую публикацию. Именно поэтому возникает вопрос: что на самом деле оказывается самым сложным в работе руководителя SMM-отдела, о чем обычно предпочитают не говорить вслух?

"Интересный вопрос, никогда не задумывалась… Наверное, самое сложное – это ответственность за команду и постоянная необходимость принимать решения в кратчайшие сроки в любое время суток. Как говорится, нельзя "прошляпить" важный вопрос от коллеги, который может негативно повлиять на все издание в целом: его репутацию, то есть нельзя поставить работу на паузу. Иногда тяжело сохранять спокойствие, когда кто-то из подчиненных ловит свой "бзик", но есть ответственность руководителя, и ты должен быть адекватен, – все решаемо. Наверное, мой девиз: всегда из всего есть выход, и он в моей голове. Сложности есть во всем, но и выход тоже есть всегда", – делится своими мыслями Алина Руденко.

По словам Алины, соцсети – это полноценная медиасреда, которая формирует общественное мнение, влияет на поведение людей и во многом определяет информационную повестку. За каждым опубликованным постом стоят люди, их эмоции и решения, которые они принимают на основе увиденного контента. Сегодня я воспринимаю соцсети как мощный инструмент коммуникации, который при грамотном использовании может не только информировать, но и помогать людям.

За годы работы накапливаются не только опыт и навыки, но и личные выводы, которые со временем становятся куда важнее любых профессиональных достижений. И тогда неизбежно возникает вопрос: какой самый ценный урок дала эта профессия? Ответ Алины прост, но в нем колоссальный опыт:

"Нельзя делать работу "спустя рукава": не проверил поставленную задачу – попал впросак". Алина Руденко

Мы часто называем себя зеркалом общества. Но зеркало не просто отражает происходящее. Оно помогает увидеть картину целиком: радости и победы, тревоги и надежды, достижения и проблемы. Именно поэтому каждый день тысячи сотрудников СМИ по всей стране делают одно большое дело – помогают людям быть в курсе событий, понимать происходящее и чувствовать связь со своей страной и временем.

За каждой новостью стоят люди. Те, кто выезжает на съемки в дождь и мороз. Кто десятки раз перепроверяет цифры и цитаты. Кто ищет баланс между скоростью и точностью.

В СМИ работает масса специалистов: журналисты, редакторы, фотографы, операторы, режиссеры монтажа, корректоры, продюсеры, SMM-специалисты, дизайнеры и многие другие. Мы не очень любим публичность, ведь привыкли честно и тихо делать свою работу. Но в этот день можно позволить себе небольшую роскошь: рассказать о тех, кто ежедневно говорит о других.