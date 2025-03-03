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Все о теннисе

Дочь американского миллиардера пригласила всех финалисток турнира в Остине на частный самолет до Индиан-Уэллса

Джессика Пегула одержала победу на турнире в Остине, обыграв Кесслер в финале, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 15:43 Фото: WTA
Четвертая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пригласила финалисток в одиночном и парном разрядах на турнире категории WTA-250 в Остине на частный самолет до Индиан-Уэллса.Об этом рассказала победительница соревнований в паре китаянка Юань Юэ, сообщает Zakon.kz.

В финале одиночного разряда турнира в Остине Джессика Пегула обыграла свою соотечественницу Маккартни Кесслер со счетом 7:5, 6:2.

В парном разряде тандем Юань Юэ (Китай) / Анна Блинкова (Россия) выиграл у дуэта Маккартни Кесслер (США) / Шуай Чжан (Китай) со счетом 3:6, 6:1, 10:4. 

"Пегула пригласила всех на совместный полет на частном самолете. Спасибо большое! В противном случае завтра пришлось бы провести девять часов в дороге. Волшебница", – написала Юэ.

Титул в Остине стал седьмым в карьере 31-летней Джессики Пегулы в одиночном разряде. За победу она получила 250 рейтинговых очков.

Представлен видеообзор финала в одиночном разряде.

Отец Джессики – Терренс Пегула, заработавший состояние в размере $6,8 млрд в нефтегазовой промышленности. На данный момент он продал большую часть своих активов в бывшем бизнесе и сосредоточился на инвестициях в спорт и развлечения. Терренс владеет командой НХЛ "Баффало Сейбрз" и командой НФЛ "Баффало Биллс".

Ранее сильнейшие теннисистки мира посетили модную вечеринку после "Оскара". 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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