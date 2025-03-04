Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс стала совладелицей клуба женской НБА

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23-кратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс стала совладелицей канадской команды "Торонто Темпо", которая выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), сообщает Zakon.kz.

Серена Уильямс будет играть активную роль в разработках будущих дизайнов формы команды и поможет создать уникальные коллаборации с клубом.

Баскетбольный клуб "Торонто Темпо" начнет выступать в WNBA с 2026 года.

"Я очень рада объявить о своем участии в качестве владельца первой канадской команды WNBA "Торонто Темпо". Этот момент связан не только с баскетболом, но и с тем, чтобы продемонстрировать истинную ценность и потенциал спортсменок. Я всегда говорила, что женский спорт – это невероятная возможность для инвестиций", – приводит слова Серены Уильямс пресс-служба команды.

Ранее Серена Уильямс приняла участие в выступлении американского рэпера Кендрика Ламара на Супербоуле-2025.