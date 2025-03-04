Драмой завершился матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции

Все о теннисе

Казахстанский теннисист Денис Евсеев проиграл в матче 1/16 финала турнира серии Challenger в Тьонвиле (Франция), сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в первом круге уступил французу Саше Геймарду со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

Всего поединок продолжался 1 час 48 минут. До этого спортсмены на одном поле не встречались.

Ранее мы писали, что казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнире во Франции. В первом круге парного разряда Денис Евсеев вместе с представителем Словакии Лукашом Покорны обыграли французский дуэт Саша Геймард Вайенбург / Люка ван Аш со счетом 6:3, 7:6 (7:4).