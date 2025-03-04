#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.11
521.12
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.11
521.12
5.58
Все о теннисе

Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнире во Франции

Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнире во Франции , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 12:42 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Во французском городе Тьонвиле стартовал турнир серии АТР Челленджер (хард). В соревнованиях принимают участие два представителя Казахстана – Денис Евсеев (256 АТР) и Бейбит Жукаев (213 АТР), сообщает Zakon.kz.

В первом круге одиночного разряда Жукаев обыграл немецкого игрока Макса Ханса Реберга со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Поединок продолжался 1 час 15 минут. За это время Бейбит 16 раз подал навылет, допустил только одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех. 

Во втором ранде Жукаев сыграет с Лиамом Дракселом (Канада, 171 АТР), который выступает в Тьонвиле под четвертым номером. 

В первом круге парного разряда Денис Евсеев вместе с представителем Словакии Лукашом Покорны обыграли французский дуэт Саша Геймард Вайенбург / Люка ван Аш со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

На корте теннисисты провели 1 час и 16 минут. За это время Евсеев и Покорны сделали семь подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести.

Ранее казахстанский теннисист Михаил Кукушкин пробился в финал квалификации "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
"Красотки": сильнейшая теннисистка мира Арина Соболенко опубликовала совместное фото с Пэрис Хилтон
Все о теннисе
14:03, Сегодня
"Красотки": сильнейшая теннисистка мира Арина Соболенко опубликовала совместное фото с Пэрис Хилтон
Определилась сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где сыграют Рыбакина и Путинцева
Все о теннисе
13:33, Сегодня
Определилась сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где сыграют Рыбакина и Путинцева
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс стала совладелицей клуба женской НБА
Все о теннисе
12:12, Сегодня
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс стала совладелицей клуба женской НБА
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: