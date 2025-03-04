Казахстанские теннисисты успешно стартовали на турнире во Франции

Во французском городе Тьонвиле стартовал турнир серии АТР Челленджер (хард). В соревнованиях принимают участие два представителя Казахстана – Денис Евсеев (256 АТР) и Бейбит Жукаев (213 АТР), сообщает Zakon.kz.

В первом круге одиночного разряда Жукаев обыграл немецкого игрока Макса Ханса Реберга со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Поединок продолжался 1 час 15 минут. За это время Бейбит 16 раз подал навылет, допустил только одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Во втором ранде Жукаев сыграет с Лиамом Дракселом (Канада, 171 АТР), который выступает в Тьонвиле под четвертым номером.

В первом круге парного разряда Денис Евсеев вместе с представителем Словакии Лукашом Покорны обыграли французский дуэт Саша Геймард Вайенбург / Люка ван Аш со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

На корте теннисисты провели 1 час и 16 минут. За это время Евсеев и Покорны сделали семь подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести.

Ранее казахстанский теннисист Михаил Кукушкин пробился в финал квалификации "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.