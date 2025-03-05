В Индиан-Уэллсе впервые за 14 лет отменили равные призовые для мужчин и женщин

Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) впервые за 14 лет предоставят женщинам и мужчинам неравные призовые, сообщает Zakon.kz.

В последний раз турнир BNP Paribas Open допускал неравное распределение между двумя полами еще в 2011 году, тогда с первого круга до четвертьфинала призовые были внушительнее у мужчин, а с полуфинала до титула – у женщин.

В 2025 году мужчины в каждом раунде будут зарабатывать в Индиан-Уэллсе больше, чем женщины. Разница между призовыми победителей составит почти $77 тыс.

Фото: championat.com

Действующим чемпионом "Мастерса" в Индиан-Уэллсе является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Турнир среди женщин в 2024 году выиграла полька Ига Швёнтек.

Ранее определилась сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где сыграют Рыбакина и Путинцева.

