"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор матчей за 11 марта

Фото: АТР

В Индиан-Уэллсе проходит турнир серии "Мастерс" (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 11 марта.

Турнир АТР-1000, Индиан-Уэллс (США). Результаты за 11 марта (третий круг)

Джек Дрейпер (Великобритания) – Дженсон Бруксби (США) – 7:5, 6:4; Франсиско Серундоло (Аргентина) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:4; Тейлор Фриц (США) – Алехандро Табило (Чили) – 4:6, 6:3, 6:1; Алекс де Минор (Австралия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:0; Брэндон Накашима (США) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 6:4; Бен Шелтон (США) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:5; Карлос Алькарас (Испания) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:2, 6:4; Григор Димитров (Болгария) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2). Ранее были представлены результаты матчей за 11 марта турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

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