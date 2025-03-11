"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор матчей за 11 марта
Фото: АТР
В Индиан-Уэллсе проходит турнир серии "Мастерс" (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 11 марта.
Турнир АТР-1000, Индиан-Уэллс (США). Результаты за 11 марта (третий круг)
Джек Дрейпер (Великобритания) – Дженсон Бруксби (США) – 7:5, 6:4;
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:4;
Тейлор Фриц (США) – Алехандро Табило (Чили) – 4:6, 6:3, 6:1;
Алекс де Минор (Австралия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:0;
Брэндон Накашима (США) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 6:4;
Бен Шелтон (США) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:5;
Карлос Алькарас (Испания) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:2, 6:4;
Григор Димитров (Болгария) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2).
Ранее были представлены результаты матчей за 11 марта турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
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