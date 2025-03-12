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Все о теннисе

Рыбакина потерпела крупнейшее поражение за 6 лет: видеообзор матча против Мирры Андреевой

Рыбакина потерпела крупнейшее поражение за 6 лет: видеообзор матча против Мирры Андреевой , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 14:57 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская спортсменка, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина, потерпела крупнейшее поражение в своей карьере за последние шесть лет. В матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) она уступила российской теннисистке Мирре Андреевой со счетом 1:6, 2:6, сообщает Zakon.kz.

До этого крупный провал в карьере Рыбакиной случился 15 сентября 2019 года в матче со шведкой Ребеккой Петерсон в финале турнира в Наньчане (Китай). Тогда представительница Казахстана уступила со счетом 2:6, 0:6.

Представлен видеообзор матча Елена Рыбакина – Мирра Андреева за выход в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее Мирра Андреева прокомментировала уверенную победу над Еленой Рыбакиной в Индиан-Уэллсе. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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