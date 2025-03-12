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Все о теннисе

"Мастерс" в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор матчей за 12 марта

&quot;Мастерс&quot; в Индиан-Уэллсе: результаты и видеообзор матчей за 12 марта, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 16:49 Фото: АТР
В Индиан-Уэллсе проходит турнир серии "Мастерс" (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 12 марта.

Турнир АТР-1000, Индиан-Уэллс (США). Результаты за 12 марта (четвертый круг)

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Йосуке Ватануки (Япония, Q) – 7:6 (7:4), 6:1;

Хольгер Руне (Дания, 12) – Стефанос Циципас (Греция, 8) – 6:4, 6:4;

Артюр Фис (Франция, 20) – Маркос Гирон (США) – 6:2, 2:6, 6:3;

Даниил Медведев (Россия, 5) – Томми Пол (США, 10) – 6:4, 6:0.

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей "Мастерса" в Индиан-Уэллсе за 11 марта.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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