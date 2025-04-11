Сборная Казахстана вышла в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг

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В австралийском городе Брисбен завершилась квалификация Кубка Билли Джин Кинг в группе "D" с участием команд Казахстана, Австралии и Колумбии, сообщает Zakon.kz.

Во второй игровой день сборная Казахстана проводит встречу с Колумбией. В стартовой игре Юлия Путинцева легко обыграла Валентину Ариас со счетом 6:0 6:1. Продолжительность встречи составила всего 38 минут.

Во второй игре Елена Рыбакина выиграла у Юлианы Лизаразо со счетом 6:1, 6:2. Матч сильнейшей теннисистки Казахстана продолжался 49 минут.

Таким образом, дружина Казахстана квалифицировалась в финальную часть командного чемпионата мира.

Ранее 10 апреля сборная Казахстана одержала победу над Австралией (2:1) в первом противостоянии группы "D".