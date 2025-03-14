Казахстанский теннисист провел четвертьфинальный матч на турнире в Греции

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В Херсониссосе (Греция) проходит турнир серии ATP Challenger (хард). В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий 182-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в полуфинал 24-летний казахстанец проиграл болгарину Димитару Кузманову со счетом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. За это время Скатов три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Тимофей был посеян на этом турнире под первым номером.

Ранее на этом турнире Скатов сначала одержал победу над американцем Киганом Смитом (7:6, 6:3), а во втором круге обыграл британца Райана Пенистона.