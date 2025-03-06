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Все о теннисе

Казахстанский теннисист успешно стартовал на турнире в Греции

Казахстанский теннисист успешно стартовал на турнире в Греции , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 09:58 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Херсониссосе (Греция) проходит турнир серии ATP Challenger (хард). В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий 182-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

В одиночном разряде Скатов получил первый номер посева. В стартовой игре он обыграл Иржи Веселы из Чехии, занимающего 352-е место в мировом рейтинге. Игра завершилась победой казахстанца со счетом 6:4, 6:4. 

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Скатов сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10. 

Во втором раунде Тимофей сыграет с Деннисом Новаком (Австрия, 366 АТР). 

В парном разряде Скатов также праздновал успех в первом круге. В паре с болгарином Димитаром Кузмановым он выиграл у дуэта Кристоф Негриту (Германия) / Александр Мерино (Перу) со счетом 7:5, 6:1.

Ранее экс-первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин не смог пробиться в основную сетку "Мастерса" в Индиан-Уэллсе. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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