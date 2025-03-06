Казахстанский теннисист успешно стартовал на турнире в Греции

Все о теннисе

В Херсониссосе (Греция) проходит турнир серии ATP Challenger (хард). В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий 182-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

В одиночном разряде Скатов получил первый номер посева. В стартовой игре он обыграл Иржи Веселы из Чехии, занимающего 352-е место в мировом рейтинге. Игра завершилась победой казахстанца со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Скатов сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10.

Во втором раунде Тимофей сыграет с Деннисом Новаком (Австрия, 366 АТР).

В парном разряде Скатов также праздновал успех в первом круге. В паре с болгарином Димитаром Кузмановым он выиграл у дуэта Кристоф Негриту (Германия) / Александр Мерино (Перу) со счетом 7:5, 6:1.

Ранее экс-первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин не смог пробиться в основную сетку "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.