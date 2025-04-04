Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Мексике

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В мексиканском городе Морелос проходит турнир серии ATP Challenger (хард). Матч второго раунда одиночного разряда провел казахстанский теннисист Дмитрий Попко (175 АТР), сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в 1/4 финала Попко одержал победу над Максом Вискандтом (Германия) со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 50 минут. За это время Дмитрий сделал 10 эйсов, допустил девять двойных и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале Попко сыграет с Хуаном Пабло Фиковичем (Аргентина, 155 АТР).

Ранее в первом круге казахстанец обыграл бразильца Фелипе Мелигени Алвеса со счетом 6:3, 7:6 (7:2).