#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Все о теннисе

Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Мексике

Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал турнира в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 09:16 Фото: ktf.kz
В мексиканском городе Морелос проходит турнир серии ATP Challenger (хард). Матч второго раунда одиночного разряда провел казахстанский теннисист Дмитрий Попко (175 АТР), сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в 1/4 финала Попко одержал победу над Максом Вискандтом (Германия) со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). 

Матч продолжался 2 часа 50 минут. За это время Дмитрий сделал 10 эйсов, допустил девять двойных и реализовал три брейк-пойнта из восьми. 

В четвертьфинале Попко сыграет с Хуаном Пабло Фиковичем (Аргентина, 155 АТР).

Ранее в первом круге казахстанец обыграл бразильца Фелипе Мелигени Алвеса со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Путинцева завершила выступление на турнире в Чарльстоне, уступив в 1/8 финала
Все о теннисе
22:34, 03 апреля 2025
Путинцева завершила выступление на турнире в Чарльстоне, уступив в 1/8 финала
Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку "Мастерса" в Монте-Карло с участием Бублика
Все о теннисе
17:32, 03 апреля 2025
Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку "Мастерса" в Монте-Карло с участием Бублика
Бывший тренер по физподготовке Синнера раскрыл подробности допинг-дела первой ракетки мира
Все о теннисе
16:31, 03 апреля 2025
Бывший тренер по физподготовке Синнера раскрыл подробности допинг-дела первой ракетки мира
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: