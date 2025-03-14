17-летнюю обидчицу Рыбакиной сравнили с выдающимся теннисистом

Пресс-служба Australian Open-2025 восхитилась прогрессом 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Спортсменку сравнили с четырехкратным победителем турниров "Большого шлема" испанцем Карлосом Алькарасом.

"Станет ли Андреева новой Алькарасом на WTA? Мирра Андреева продолжает становиться все более выдающимся игроком тура. Ее игра, уже многогранная, постоянно совершенствуется, а ее растущий арсенал ударов был продемонстрирован в матчах с Еленой Рыбакиной и Элиной Свитолиной на пути к полуфиналу в Индиан-Уэллсе", – говорится в статье на официальном сайте Australian Open.

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где она сыграет с польской теннисисткой, второй ракеткой мира, Игой Швёнтек.

Ранее высокий рост Рыбакиной и его преимущества вызвали жаркие споры среди знатоков тенниса.