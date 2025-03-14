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Все о теннисе

17-летнюю обидчицу Рыбакиной сравнили с выдающимся теннисистом

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 04:20 Фото: Instagram/_mirraandreeva_
Пресс-служба Australian Open-2025 восхитилась прогрессом 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Спортсменку сравнили с четырехкратным победителем турниров "Большого шлема" испанцем Карлосом Алькарасом.

"Станет ли Андреева новой Алькарасом на WTA? Мирра Андреева продолжает становиться все более выдающимся игроком тура. Ее игра, уже многогранная, постоянно совершенствуется, а ее растущий арсенал ударов был продемонстрирован в матчах с Еленой Рыбакиной и Элиной Свитолиной на пути к полуфиналу в Индиан-Уэллсе", – говорится в статье на официальном сайте Australian Open.

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где она сыграет с польской теннисисткой, второй ракеткой мира, Игой Швёнтек.

Ранее высокий рост Рыбакиной и его преимущества вызвали жаркие споры среди знатоков тенниса.

Аксинья Титова
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