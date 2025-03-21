Соболенко опубликовала антуражные снимки из Майами

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила в соцсетях новые фотографии с вечеринки в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

На снимках Соболенко позирует со своим молодым человеком Георгисом Франгулисом, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и американским бизнесменом Давидом Грутманом.

На стартовавшем на этой неделе турнире категории WTA в Майами Соболенко сыграет первый матч с представительницей Болгарии Викторией Томовой.

В 2025 году Соболенко три раза играла в финалах турниров WTA. Она победила в австралийском Брисбене, а затем уступила в двух решающих матчах подряд – на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.

Ранее Елена Рыбакина тоже опубликовала счастливые фотографии из Майами.