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Все о теннисе

Соболенко опубликовала антуражные снимки из Майами

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 05:16 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила в соцсетях новые фотографии с вечеринки в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

На снимках Соболенко позирует со своим молодым человеком Георгисом Франгулисом, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и американским бизнесменом Давидом Грутманом.

На стартовавшем на этой неделе турнире категории WTA в Майами Соболенко сыграет первый матч с представительницей Болгарии Викторией Томовой.

В 2025 году Соболенко три раза играла в финалах турниров WTA. Она победила в австралийском Брисбене, а затем уступила в двух решающих матчах подряд – на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.

Ранее Елена Рыбакина тоже опубликовала счастливые фотографии из Майами.

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Аксинья Титова
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