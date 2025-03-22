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Все о теннисе

Александр Бублик пострадал от своей ошибки во втором круге турнира в Майами

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 03:59 Фото: Instagram/bublik
Казахстанский теннисист Александр Бублик встретился с Томми Полом (США) в 1/32 финала турнира в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 7:5, 5:7, 4:6 в пользу американца.

Бублик 19 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех заработанных.

На счету Пола 17 эйсов, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта из 12.

В 1/16 финала Пол столкнется с Франсиско Черундоло (Аргентина). Этот спортсмен обыграл француза Александра Мюллера со счетом 6:1, 6:2.

Ранее первая ракетка Казахстана не менее чувственно проиграла американкам в Майами.

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Аксинья Титова
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