Александр Бублик пострадал от своей ошибки во втором круге турнира в Майами
Фото: Instagram/bublik
Казахстанский теннисист Александр Бублик встретился с Томми Полом (США) в 1/32 финала турнира в Майами (США), сообщает Zakon.kz.
Матч продлился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 7:5, 5:7, 4:6 в пользу американца.
Бублик 19 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех заработанных.
На счету Пола 17 эйсов, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта из 12.
В 1/16 финала Пол столкнется с Франсиско Черундоло (Аргентина). Этот спортсмен обыграл француза Александра Мюллера со счетом 6:1, 6:2.
Ранее первая ракетка Казахстана не менее чувственно проиграла американкам в Майами.
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