Стали известны все полуфиналистки "тысячника" в Майами: результаты 1/4 финала

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

На турнире категории WTA-1000 в Майами (США) завершились все матчи 1/4 финала, по итогам которых стали известны полуфинальные пары, сообщает Zakon.kz.

Турнир WTA-1000 в Майами (США). 1/4 финала: Александра Эала (Филиппины) – Ига Швёнтек (Польша) – 6:2, 7:5; Джессика Пегула (США) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4, 6:7, 6:2. По итогам четвертьфинальных матчей определились все полуфиналистки турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Пары 1/2 финала: Арина Соболенко – Жасмин Паолини; Александра Эала – Джессика Пегула. Ранее Мирра Андреева вышла в полуфинал парного турнира в Майами.



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