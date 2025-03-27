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Все о теннисе

Стали известны все полуфиналистки "тысячника" в Майами: результаты 1/4 финала

Стали известны все полуфиналистки &quot;тысячника&quot; в Майами: результаты 1/4 финала, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 09:44 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На турнире категории WTA-1000 в Майами (США) завершились все матчи 1/4 финала, по итогам которых стали известны полуфинальные пары, сообщает Zakon.kz.

Турнир WTA-1000 в Майами (США). 1/4 финала:

Александра Эала (Филиппины) – Ига Швёнтек (Польша) – 6:2, 7:5;

Джессика Пегула (США) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4, 6:7, 6:2.

По итогам четвертьфинальных матчей определились все полуфиналистки турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Пары 1/2 финала:

Арина Соболенко – Жасмин Паолини;

Александра Эала – Джессика Пегула.

Ранее Мирра Андреева вышла в полуфинал парного турнира в Майами.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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