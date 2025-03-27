"Мастерс" в Майами: результаты и видеообзор матчей за 27 марта
Фото: АТР
В Майами (США) проходит турнир серии АТР-1000 (хард). В ночь с 26 на 27 марта в одиночном разряде прошло два матча, сообщает Zakon.kz.
Турнир ATP-1000 в Майами (США)
Четвертый круг
Артюр Фис (Франция) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:3, 6:4.
1/4 финала
Григор Димитров (Болгария) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:7, 6:4, 7:6.
Ранее в женской части турнира в Майами стали известны все полуфиналистки.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript