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Все о теннисе

"Мастерс" в Майами: результаты и видеообзор матчей за 27 марта

&quot;Мастерс&quot; в Майами: результаты и видеообзор матчей за 27 марта, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 10:26 Фото: АТР
В Майами (США) проходит турнир серии АТР-1000 (хард). В ночь с 26 на 27 марта в одиночном разряде прошло два матча, сообщает Zakon.kz.

Турнир ATP-1000 в Майами (США)

Четвертый круг 

Артюр Фис (Франция) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:3, 6:4.

1/4 финала

Григор Димитров (Болгария) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:7, 6:4, 7:6.

Ранее в женской части турнира в Майами стали известны все полуфиналистки. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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