"Мастерс" в Майами: результаты и видеообзор матчей за 27 марта

Фото: АТР

В Майами (США) проходит турнир серии АТР-1000 (хард). В ночь с 26 на 27 марта в одиночном разряде прошло два матча, сообщает Zakon.kz.

Турнир ATP-1000 в Майами (США) Четвертый круг Артюр Фис (Франция) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:3, 6:4. 1/4 финала Григор Димитров (Болгария) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:7, 6:4, 7:6. Ранее в женской части турнира в Майами стали известны все полуфиналистки.

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