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Все о теннисе

Чемпионка турниров "Большого шлема" высказалась о поведении первой ракетки Казахстана

Чемпионка турниров &quot;Большого шлема&quot; высказалась о поведении первой ракетки Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 14:40 Фото: WTA
Победительница двух турниров "Большого шлема", бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о поведении казахстанского теннисиста Александра Бублика и австралийца Ника Кирьоса, которые известны своими скандальными выходками на корте, сообщает Zakon.kz.

– Ощущение, что сейчас больше спортсмены и атлеты как-то ругаются с судьями и взаимодействуют, нежели было раньше.

– Ты знаешь, мне кажется, что сейчас вот есть два персонажа в нашем теннисе. Это Бублик и Кирьос. И мне кажется, они это делают специально.

– Ну Бублик, мне кажется, 100% такое, на публику играет.

– Бублик копирует Кирьоса. Он им и вдохновляется, он сам это не отрицает, и копирует. И они это делают для хайпа. Вот реально, для шоу. Мне это понять сложно, потому что у меня психология совершенно иная. Но они создают шоу, и люди их любят. То есть они ругаются для этого, – сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.

Александр Бублик известен своим эпатажным поведением на корте. Первая ракетка Казахстана всегда попадает в видеообзоры самых курьезных случаев на турнирах АТР.

На прошлой неделе Бублик проиграл во втором круге "Мастерса" в Майами. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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