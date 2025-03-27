Видеообзор сенсационного поражение Иги Швёнтек на турнире в Майами

На турнире категории WTA-1000 в Майами произошла громкая сенсация. В четвертьфинале вторая ракетка мира Ига Швёнтек неожиданно проиграла малоизвестной теннисистке с Филиппин Александре Эале, которая занимает 140-е место в мировом рейтинге. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

Матч продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 6:2, 7:5. Польская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура.

Таким образом, на пути к полуфиналу "тысячника" в Майами (США) Александра Эала выиграла у трех чемпионок турниров "Большого шлема". Спортсменка успела одолеть Елену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швёнтек. Спортсменка с Филиппин повторила лучший результат, достигнутый обладательницей уайлд-кард с момента основания турнира в Майами в 1985 году. Ранее до полуфиналов с WC доходили Жюстин Энен в 2010 году и белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 2018 году.

Ранее на "тысячнике" в Майами прошлогодняя финалистка этого турнира Елена Рыбакина проиграла во втором круге американке Эшлин Крюгер.