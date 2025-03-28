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Все о теннисе

Стали известны все полуфиналисты "Мастерса" в Майами: результаты и видеообзор четвертьфиналов

Стали известны все полуфиналисты &quot;Мастерса&quot; в Майами: результаты и видеообзор четвертьфиналов , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 15:26 Фото: АТР
В Майами (США) продолжается турнир серии АТР-1000 (хард). В ночь с 27 на 28 марта в одиночном разряде прошли три четвертьфинальные игры, сообщает Zakon.kz.

Турнир ATP-1000 в Майами (США). 1/4 финала 

Якуб Меншик (Чехия) – Артюр Фис (Франция, 17) – 7:6, (7:5), 6:1.

Новак Джокович (Сербия, 4) – Себастьян Корда (США, 24) – 6:3, 7:6 (7:4).

Тейлор Фриц (США, 3) – Маттео Берреттини (Италия, 29) – 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

Ранее определилась финальная пара турнира WTA-1000 в Майами. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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