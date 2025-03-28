Стали известны все полуфиналисты "Мастерса" в Майами: результаты и видеообзор четвертьфиналов

Фото: АТР

В Майами (США) продолжается турнир серии АТР-1000 (хард). В ночь с 27 на 28 марта в одиночном разряде прошли три четвертьфинальные игры, сообщает Zakon.kz.

Турнир ATP-1000 в Майами (США). 1/4 финала

Якуб Меншик (Чехия) – Артюр Фис (Франция, 17) – 7:6, (7:5), 6:1. Новак Джокович (Сербия, 4) – Себастьян Корда (США, 24) – 6:3, 7:6 (7:4). Тейлор Фриц (США, 3) – Маттео Берреттини (Италия, 29) – 7:5, 6:7 (7:9), 7:5. Ранее определилась финальная пара турнира WTA-1000 в Майами.

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