#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.25
537.16
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.25
537.16
5.96
Все о теннисе

Сможет ли Джокович в седьмой раз выйти в финал "Мастерса" в Майами: расписание полуфиналов

Сможет ли Джокович в седьмой раз выйти в финал &quot;Мастерса&quot; в Майами: расписание полуфиналов , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 17:41 Фото: АТР
В ночь с 28 на 29 марта на турнире АТР-1000 в Майами пройдут полуфинальные матчи в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Турнир ATP-1000 в Майами (США). Расписание 1/2 финала

00:00. Новак Джокович (Сербия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 14).

04:00. Якуб Меншик (Чехия) – Тейлор Фриц (США, 3).

На этом "Мастерсе" Новак Джокович установил уникальное достижение. 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" после выхода в полуфинал стал самым возрастным спортсменом, который когда-либо доходил до этой стадии с момента введения формата в 1990 году. По этому показателю Джокович, которому было на момент достижения 37 лет 295 дней, обошел 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера. На момент достижения швейцарцу на турнире в Майами в 2019 году было 37 лет и 222 дня.

Ноле выходил в финал "тысячника" в Майами шесть раз и в итоге становился чемпионом (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016). 

Действующим чемпионом "Мастерса" в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

Ранее определилась финальная пара турнира WTA-1000 в Майами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Тимофей Скатов сыграл в четвертьфинале турнира в Испании
Все о теннисе
17:05, Сегодня
Тимофей Скатов сыграл в четвертьфинале турнира в Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: