Сможет ли Джокович в седьмой раз выйти в финал "Мастерса" в Майами: расписание полуфиналов

Турнир ATP-1000 в Майами (США). Расписание 1/2 финала

00:00. Новак Джокович (Сербия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 14).

04:00. Якуб Меншик (Чехия) – Тейлор Фриц (США, 3).

На этом "Мастерсе" Новак Джокович установил уникальное достижение. 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" после выхода в полуфинал стал самым возрастным спортсменом, который когда-либо доходил до этой стадии с момента введения формата в 1990 году. По этому показателю Джокович, которому было на момент достижения 37 лет 295 дней, обошел 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера. На момент достижения швейцарцу на турнире в Майами в 2019 году было 37 лет и 222 дня.

Business is about to pick up! ❤️‍🔥



The #MiamiOpen finalists will be _______ & _______ ✍️ pic.twitter.com/f80ZyMJfwI