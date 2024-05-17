Тимофей Скатов не смог выйти в полуфинал турнира в Тунисе

В Тунисе проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч 1/4 финала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал Тимофей Скатов (№247 АТР) потерпел поражение от первого номера турнира в Тунисе Валентина Вашеро (№120 АТР, Монако) со счетом 6:1, 6:2.

Матч продлился один час и 13 минут. За это время казахстанец выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-понта из пяти.

Ранее Денис Евсеев выиграл казахстанское дерби в четвертьфинале "Челленджера" в Португалии.