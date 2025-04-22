Казахстанский теннисист Тимофей Скатов с победы стартовал на турнире в Вечном городе
Фото: Андрей Ударцев
В Риме (Италия) стартовал турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
В стартовой игре 24-летний Скатов одержал победу над французом Антуаном Корню Шовеном (546 АТР) со счетом 7:6 (7:1), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время Скатов один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10.
На турнире в Риме Скатов получил четвертый номер посева. Также на кортах Вечного города выступит еще один наш теннисист – Денис Евсеев.
Ранее определился соперник Александра Бублика по первому кругу "Мастерса" в Мадриде.
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