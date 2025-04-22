#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
521.53
601.01
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
521.53
601.01
6.43
Все о теннисе

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов с победы стартовал на турнире в Вечном городе

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов с победы стартовал на турнире в Вечном городе , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 16:36 Фото: Андрей Ударцев
В Риме (Италия) стартовал турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре 24-летний Скатов одержал победу над французом Антуаном Корню Шовеном (546 АТР) со счетом 7:6 (7:1), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время Скатов один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10. 

На турнире в Риме Скатов получил четвертый номер посева. Также на кортах Вечного города выступит еще один наш теннисист – Денис Евсеев. 

Ранее определился соперник Александра Бублика по первому кругу "Мастерса" в Мадриде. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: