Казахстанский теннисист Тимофей Скатов с победы стартовал на турнире в Вечном городе

В Риме (Италия) стартовал турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре 24-летний Скатов одержал победу над французом Антуаном Корню Шовеном (546 АТР) со счетом 7:6 (7:1), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время Скатов один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10.

На турнире в Риме Скатов получил четвертый номер посева. Также на кортах Вечного города выступит еще один наш теннисист – Денис Евсеев.

Ранее определился соперник Александра Бублика по первому кругу "Мастерса" в Мадриде.