Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство
Фото: Instagram/kasatkina
Экс-российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
По словам спортсменки, правительство Австралии одобрило ее заявление на постоянное место жительства. Она добавила, что любит бывать в Мельбурне и хочет как можно скорее обустроить свой новый дом.
"Австралия – место, которое я люблю и где по-настоящему чувствую себя как дома. Я всегда буду гордиться своими корнями, но с нетерпением жду начала выступлений под флагом Австралии".Теннисистка Дарья Касаткина
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