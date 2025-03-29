Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство

Фото: Instagram/kasatkina

Экс-российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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