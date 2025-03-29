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Все о теннисе

Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 08:39 Фото: Instagram/kasatkina
Экс-российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

По словам спортсменки, правительство Австралии одобрило ее заявление на постоянное место жительства. Она добавила, что любит бывать в Мельбурне и хочет как можно скорее обустроить свой новый дом.

"Австралия – место, которое я люблю и где по-настоящему чувствую себя как дома. Я всегда буду гордиться своими корнями, но с нетерпением жду начала выступлений под флагом Австралии".Теннисистка Дарья Касаткина

Ранее Соболенко поделилась впечатлениями от просмотра мужского тенниса.

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Аксинья Титова
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