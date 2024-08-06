58-я ракетка мира Элина Аванесян подтвердила смену спортивного гражданства. Теннисистка будет представлять Армению, сообщает Zakon.kz.

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Ранее теннисистка выступала за Россию.

"Для меня большая честь сообщить, что я получила армянское гражданство и с гордостью буду представлять Армению на турнире в Цинциннати в понедельник. Это путешествие было невероятным. Я рада возможности показать свои лучшие качества на площадке и играть за родину своих предков. Спасибо всем за вашу непоколебимую поддержку!" – написала Аванесян в социальных сетях.

21-летняя Аванесян уже три года живет в Барселоне. Лучшим результатом спортсменки на турнирах "Большого шлема" является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 и 2024 годах.

Ранее экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса поделилась эмоциями после победы на турнире в США.