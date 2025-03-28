#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.42
542.08
6
Все о теннисе

Соболенко поделилась впечатлениями от просмотра мужского тенниса

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 03:59 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, на что обращает внимание во время просмотра мужских и женских теннисных матчей, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала, что когда смотрит мужской теннис, то старается заметить, что мужчины делают по-другому, чтобы понять, что можно попробовать и улучшить в своей игре.

А когда спортсменка наблюдает за женщинами, то анализирует их действия, их борьбу и пытается понять, с чем они сталкиваются.

"Также важно отметить, что я оцениваю теннис с ментальной точки зрения. Мне интересно, как игроки справляются с давлением, особенно мужчины. Что они делают, когда оказываются под давлением?", – поделилась своими мыслями Соболенко на пресс-конференции.

28 марта мы сообщали о том, что стала известна первая финалистка "тысячника" в Майами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Сможет ли Джокович в седьмой раз выйти в финал "Мастерса" в Майами: расписание полуфиналов
Все о теннисе
17:41, 28 марта 2025
Сможет ли Джокович в седьмой раз выйти в финал "Мастерса" в Майами: расписание полуфиналов
Тимофей Скатов сыграл в четвертьфинале турнира в Испании
Все о теннисе
17:05, 28 марта 2025
Тимофей Скатов сыграл в четвертьфинале турнира в Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: