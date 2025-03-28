Соболенко поделилась впечатлениями от просмотра мужского тенниса

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, на что обращает внимание во время просмотра мужских и женских теннисных матчей, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала, что когда смотрит мужской теннис, то старается заметить, что мужчины делают по-другому, чтобы понять, что можно попробовать и улучшить в своей игре.

А когда спортсменка наблюдает за женщинами, то анализирует их действия, их борьбу и пытается понять, с чем они сталкиваются.

"Также важно отметить, что я оцениваю теннис с ментальной точки зрения. Мне интересно, как игроки справляются с давлением, особенно мужчины. Что они делают, когда оказываются под давлением?", – поделилась своими мыслями Соболенко на пресс-конференции.

28 марта мы сообщали о том, что стала известна первая финалистка "тысячника" в Майами.