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Все о теннисе

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/4 финала турнира в Мексике

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/4 финала турнира в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 13:44 Фото: Андрей Ударцев
В Морелии (Мексика) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (215 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в четвертьфинал Жукаев одержал победу над бразильцем Фелипе Мелигени-Альвесом (176 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

В матче за выход в полуфинал Бейбит сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера (172 АТР).

Ранее в стартовом матче Жукаев выиграл у представителя Австрии Юрия Родионова.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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