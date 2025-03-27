Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/4 финала турнира в Мексике
Фото: Андрей Ударцев
В Морелии (Мексика) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (215 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
В игре за выход в четвертьфинал Жукаев одержал победу над бразильцем Фелипе Мелигени-Альвесом (176 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
В матче за выход в полуфинал Бейбит сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера (172 АТР).
A blistering pass from Beibit Zhukayev 😮💨#ATPChallenger pic.twitter.com/rAVK5zL3tX— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 26, 2025
Ранее в стартовом матче Жукаев выиграл у представителя Австрии Юрия Родионова.
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