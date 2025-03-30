Дмитрий Попко вышел в финал "Челленджера" в Мексике

Яркую игру продолжает демонстрировать казахстанский теннисист Дмитрий Попко (245 АТР) на турнире серии АТР Challenger 125 в мексиканском городе Морелия, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале он разгромил француза Уго Гренье (204 АТР) в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час и 29 минут.

За это время Попко сделал две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из пяти. В финале Дмитрий встретится с первой ракеткой соревнования Джеймсом Даквортом (95 АТР). Австралиец в полуфинале обыграл Бейбита Жукаева – 6:2, 6:4.

Финальная игра пройдет 31 марта в 05:00 по времени Астаны. Общий призовой фонд "Челленджера" в Морелии составляет 200 тысяч долларов.

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