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Все о теннисе

Дмитрий Попко вышел в финал "Челленджера" в Мексике

теннис, Дмитрий Попко, , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 09:23 Фото: ФТК
Яркую игру продолжает демонстрировать казахстанский теннисист Дмитрий Попко (245 АТР) на турнире серии АТР Challenger 125 в мексиканском городе Морелия, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале он разгромил француза Уго Гренье (204 АТР) в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час и 29 минут.

За это время Попко сделал две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из пяти. В финале Дмитрий встретится с первой ракеткой соревнования Джеймсом Даквортом (95 АТР). Австралиец в полуфинале обыграл Бейбита Жукаева – 6:2, 6:4.

Финальная игра пройдет 31 марта в 05:00 по времени Астаны. Общий призовой фонд "Челленджера" в Морелии составляет 200 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что трехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами.

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Андрей Дюсупов
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