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Все о теннисе

"У меня остался горький осадок от поражения в финале": Джокович сделал откровенное признание

Джокович сделал откровенное признание, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 13:18 Фото: АТР
Утром 31 марта завершился финальный матч в мужском одиночном разряде турнира серии АТР-1000 (хард). Легендарный сербский теннисист Новак Джокович, который шел к своему юбилейному сотому титулу в туре, неожиданно проиграл 19-летнему Якубу Меншику (Чехия, 54 АТР), сообщает Zakon.kz.

За титул Новак сражался с игроком, которому почти годится в отцы. Джоковичу в конце весны исполнится уже 38 лет, а его сопернику сейчас только 19,5. Разница в возрасте финалистов составила 18 лет 102 дня и стала рекордной в истории "Мастерсов".

Прошлый рекорд по этому показателю принадлежал американцу Андре Агасси (35 лет) и испанцу Рафаэлю Надалю (19 лет). Они встретились в финале турнира в Монреале в 2005 году. Разница составила 16 лет 35 дней. Матч закончился со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Надаля.

Новак Джокович прокомментировал свое поражение в финале Miami Open со счетом 6:7, 6:7. Ноле шесть раз становился чемпионом "Мастерса" в Майами (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016).

"Нет ничего, что могло бы умалить победу Меншика, поэтому предпочитаю не говорить о некоторых вещах… Не хочу, чтобы казалось, что оправдываю победу Меншика. Не хочу, чтобы казалось, что я оправдываю свое поражение, оно одинаково для обоих игроков, и вы должны принять все обстоятельства. У меня остался горький осадок от поражения в финале, но я восстановил хорошие чувства как на корте, так и вне его. Очень благодарен за поддержку, которую мне оказали, наслаждался этим опытом, а также тем, что хорошо играл всю неделю, за исключением сегодняшнего дня", – сказал Джокович на пресс-конференции.

Джокович упустил шанс завоевать свой сотый трофей на уровне АТР. Единственные игроки, которым удалось достичь отметки в 100 побед, – Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).

В очном противостоянии Якуб восстановил равновесие (1:1).

Предыдущая встреча серба и чеха состоялась на "Мастерсе" в Шанхае в 2024 году. Тогда на стадии 1/4 финала Новаку удалось победить лишь в трех партиях – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. 

Фото: АТР

Главное для поклонников Ноле, что 24-кратный победитель мейджоров возвращает свою лучшую форму: в Майами он не проиграл ни одного сета. На пути к финалу Джокович победил Ринки Хидзикату (Австралия), Камило Уго Карабельи (Аргентина), Лоренцо Музетти (Италия), Себастьяна Корду (США) и Григора Димитрова (Болгария).

Ранее был представлен видеообзор финальной игры "Мастерса" в Майами. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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