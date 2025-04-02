Казахстанский теннисист обескуражил соперника на "Челленджере" в Мексике

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28-летний казахстанский теннисист Дмитрий Попко (175-я ракетка мира) пробился во второй круг турнира серии ATP Challenger в мексиканском городе Морелос, сообщает Zakon.kz.

В первом раунде одиночного разряда Дмитрий одолел бразильца Мелигени Родригеса Алвеса (152-я ракетка мира) в двух сетах – 6:3, 7:6(2).

Матч продолжался один час и 34 минуты. За это время Попко сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из восьми.

В следующем круге казахстанский теннисист встретится с победителем пары Макс Вискандт (Германия) – Максим Кресси (США).

Недавно Дмитрий Попко завоевал турнир серии "Челленджер" также в Морелосе (Мексика).

Ранее Александр Шевченко стартовал на турнире АТР-250 в Бухаресте.

