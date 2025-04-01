Сколько заработали Соболенко, Рыбакина и другие на турнире в Майами

Все о теннисе

После завершения турнира WTA-1000 в США стали известны заработки победительницы и других теннисисток, сообщает Zakon.kz.

Безоговорочно самую большую сумму за участие в Miami Open получила Арина Соболенко. Гонорар белорусской теннисистки составил один млн и 124 тыс. долларов, передает Sportskeeda. Ее оппонентке в захватывающем финале Джессике Пегуле выплатили почти 600 тыс. долларов.

Фото: j48tennis

Казахстанка Елена Рыбакина начала выступления на турнире со второго круга. Проведя всего один матч, она заработала почти 35 тыс. долларов.

Полуфиналистки заработали почти 333 тыс., а теннисистки, вышедшие в четвертьфинал, получили около 190 тыс. Игроки, выбывшие в четвертом круге, получили по 103 тыс. долларов.

17-летняя обидчица Рыбакиной Мирра Андреева заработала 60 тыс. долларов вместе с другими теннисистками, завершившими турнир в третьем круге. А спортсменки, выбывшие в самом начале соревнований, получили по 19 тыс. долларов.

Также участница Miami Open уроженка российского города Тольятти Дарья Касаткина теперь официально выступает под флагом Австралии.