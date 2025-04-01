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Все о теннисе

Еще одна теннисистка рассталась со своим тренером

Жасмин Паолини рассталась с тренером, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 07:33 Фото: j48tennis
31 марта шестая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини объявила о прекращении сотрудничества с Ренцо Фурланом, сообщает Zakon.kz.

Их сотрудничество продлилось 10 лет. Жасмин написала очень теплый пост на своей странице в Instagram. Очевидно, что расстаются на позитивной ноте.

"Мы прошли невероятный путь, разделили незабываемые моменты, в том числе потрясающий 2024 год, где были финалы "Ролан Гаррос" и "Уимблдона", "золото" Олимпиады в Париже. Ренцо сыграл важную роль в моем росте как игрока и человека. Все, чему я у него научилась, всегда будет сопровождать и направлять меня в будущем, и он останется важным человеком в моей жизни", – написала Паолини.

Известно, что Ренцо Фурлан в декабре 2024 года был признан тренером года по итогам голосования профессиональных наставников WTA.

Жасмин Паолини начала 2025 год без значительных результатов. Однако она заявила о себе в Майами, дойдя до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке и первой ракетке мира Арине Соболенко.

Кстати, стало известно, сколько заработали участницы турнира в Майами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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