Еще одна теннисистка рассталась со своим тренером
Фото: j48tennis
31 марта шестая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини объявила о прекращении сотрудничества с Ренцо Фурланом, сообщает Zakon.kz.
Их сотрудничество продлилось 10 лет. Жасмин написала очень теплый пост на своей странице в Instagram. Очевидно, что расстаются на позитивной ноте.
"Мы прошли невероятный путь, разделили незабываемые моменты, в том числе потрясающий 2024 год, где были финалы "Ролан Гаррос" и "Уимблдона", "золото" Олимпиады в Париже. Ренцо сыграл важную роль в моем росте как игрока и человека. Все, чему я у него научилась, всегда будет сопровождать и направлять меня в будущем, и он останется важным человеком в моей жизни", – написала Паолини.
Известно, что Ренцо Фурлан в декабре 2024 года был признан тренером года по итогам голосования профессиональных наставников WTA.
Жасмин Паолини начала 2025 год без значительных результатов. Однако она заявила о себе в Майами, дойдя до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке и первой ракетке мира Арине Соболенко.
Кстати, стало известно, сколько заработали участницы турнира в Майами.
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