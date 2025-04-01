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Все о теннисе

Елена Рыбакина поделилась эмоциями от выступления за Казахстан

Елена Рыбакина поделилась эмоция от выступления за Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:52 Фото: ktf.kz
Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что считает привилегией возможность представлять Казахстан на мировой арене. До июня 2018 года Рыбакина имела спортивное гражданство России, сообщает Zakon.kz.

Десятая ракетка мира Рыбакина приняла участие в съемках популярного подкаста Tennis Insider Club. В эфире Елена рассказала о привилегии выступать за Казахстан. 

"В Казахстане теннис не был так популярен, но, когда я выиграла Уимблдон, многие начали интересоваться им. Когда я потом приезжала, то видела огромное количество детей, которые занимаются теннисом. А еще спустя несколько лет мне рассказывали в Федерации тенниса Казахстана о росте статистики, сколько детей хотят заниматься теннисом. Так что это было действительно удивительно. Чувствую огромную поддержку в течение всего года, где бы я ни находилась. Вижу людей с флагами Казахстана на турнирах. Это просто потрясающе. На своей первой Олимпиаде я заняла четвертое место. Но у меня было так много поддержки в каждом раунде. Это действительно привилегия. Мне удивительно чувствовать такую поддержку", – сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Clud.

Ранее в обновленном рейтинге Рыбакина потеряла две строчки и опустилась на 10-е место. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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