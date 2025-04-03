Казахстанский теннисист не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Египте

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В Шарм-эль-Шейхе (Египет) проходит турнир серии ITF M15. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в четвертьфинал 17-летний казахстанец проиграл Вадиму Урсу (Украина) со счетом 1:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Украинский игрок выступает на этом турнире под третьим номером.

Ранее в первом круге турнира в Египте Омарханов одержал победу над итальянцем Андреа Фиорентини со счетом 6:2, 6:3.