Какие места занимают казахстанские теннисисты в обновленном рейтинге АТР
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на три позиции и теперь занимает 77-е место. Вторая ракетка страны Александр Шевченко опустился на семь строчек и идет на 105-м месте. Наибольший скачок сделал Дмитрий Попко, поднявшись на 70 пунктов, теперь он 175-й.
Рейтинг АТР от 31 марта:
1. Янник Синнер (Италия) – 11.330 (очка).
2. Александр Зверев (Германия) – 7.645.
3. Карлос Алькарас (Испания) – 6.720.
4. Тэйлор Фриц (США) – 5.290.
5. Новак Джокович (Сербия) – 4. 510.
6. Каспер Рууд (Норвегия) – 3.855.
7. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3. 780
8. (+2). Стефанос Циципас (Греция) – 3.445.
9. Андрей Рублёв (Россия) – 3.440.
10. (+1). Алекс де Минор (Австралия) – 3.335
…
77. (+3). Александр Бублик (Казахстан) – 805.
105. (-7). Александр Шевченко (Казахстан) – 578.
160. Михаил Кукушкин (Казахстан) – 358.
174. (+1). Тимофей Скатов (Казахстан) – 324.
175. (+70). Дмитрий Попко (Казахстан) – 323.
192. (+23). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 292.
245. (+13). Денис Евсеев (Казахстан) – 225.
Ранее Дмитрий Попко выиграл второй "Челленджер" в карьере, благодаря чему поднялся на 70 пунктов в табели о рангах.