Какие места занимают казахстанские теннисисты в обновленном рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) 31 марта 2025 года опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на три позиции и теперь занимает 77-е место. Вторая ракетка страны Александр Шевченко опустился на семь строчек и идет на 105-м месте. Наибольший скачок сделал Дмитрий Попко, поднявшись на 70 пунктов, теперь он 175-й.

Рейтинг АТР от 31 марта:

1. Янник Синнер (Италия) – 11.330 (очка).

2. Александр Зверев (Германия) – 7.645.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 6.720.

4. Тэйлор Фриц (США) – 5.290.

5. Новак Джокович (Сербия) – 4. 510.

6. Каспер Рууд (Норвегия) – 3.855.

7. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3. 780

8. (+2). Стефанос Циципас (Греция) – 3.445.

9. Андрей Рублёв (Россия) – 3.440.

10. (+1). Алекс де Минор (Австралия) – 3.335

…

77. (+3). Александр Бублик (Казахстан) – 805.

105. (-7). Александр Шевченко (Казахстан) – 578.

160. Михаил Кукушкин (Казахстан) – 358.

174. (+1). Тимофей Скатов (Казахстан) – 324.

175. (+70). Дмитрий Попко (Казахстан) – 323.

192. (+23). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 292.

245. (+13). Денис Евсеев (Казахстан) – 225.

Ранее Дмитрий Попко выиграл второй "Челленджер" в карьере, благодаря чему поднялся на 70 пунктов в табели о рангах.