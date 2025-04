Топовый теннисист не смог доиграть матч на "Мастерсе" в Монте-Карло и снялся с соревнований

Руне проиграл первый сет со счетом 2:6, во втором уступал – 0:3, после чего снялся. Официальной причиной отказа Хольгера является болезнь.

Это второй подряд неудовлетворительный результат Руне после финала турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее Хольгер проиграл американцу Райлли Опелке на старте "Мастерса" в Майами.

Следующим соперником Боржеша в Монте-Карло станет 51-я ракетка мира испанец Педро Мартинес-Портеро.

Come back stronger, Holger! 💪



2023 finalist @holgerrune2003 is forced to retire with illness vs Nuno Borges #RolexMonteCarloMasters



pic.twitter.com/UhWDGqsZLm