Топовый теннисист не смог доиграть матч на "Мастерсе" в Монте-Карло и снялся с соревнований
Фото: АТР
12-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог завершить свой матч на старте грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) против португальца Нуну Боржеша (43 АТР), сообщает Zakon.kz.
Руне проиграл первый сет со счетом 2:6, во втором уступал – 0:3, после чего снялся. Официальной причиной отказа Хольгера является болезнь.
Это второй подряд неудовлетворительный результат Руне после финала турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее Хольгер проиграл американцу Райлли Опелке на старте "Мастерса" в Майами.
Следующим соперником Боржеша в Монте-Карло станет 51-я ракетка мира испанец Педро Мартинес-Портеро.
Come back stronger, Holger! 💪— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 8, 2025
2023 finalist @holgerrune2003 is forced to retire with illness vs Nuno Borges #RolexMonteCarloMasters
pic.twitter.com/UhWDGqsZLm
Ранее сербский теннисист Новак Джокович высказался о своем будущем в профессиональном туре.
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