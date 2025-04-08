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Все о теннисе

Топовый теннисист не смог доиграть матч на "Мастерсе" в Монте-Карло и снялся с соревнований

Хольгер Руне не смог доиграть матч на &quot;Мастерсе&quot; в Монте-Карло и снялся с соревнований , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 17:35 Фото: АТР
12-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог завершить свой матч на старте грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) против португальца Нуну Боржеша (43 АТР), сообщает Zakon.kz.

Руне проиграл первый сет со счетом 2:6, во втором уступал – 0:3, после чего снялся. Официальной причиной отказа Хольгера является болезнь.

Это второй подряд неудовлетворительный результат Руне после финала турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее Хольгер проиграл американцу Райлли Опелке на старте "Мастерса" в Майами.

Следующим соперником Боржеша в Монте-Карло станет 51-я ракетка мира испанец Педро Мартинес-Портеро.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович высказался о своем будущем в профессиональном туре.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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