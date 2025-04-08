"Мастерс" в Монте-Карло: результаты и видеообзор матчей

Фото: АТР

В Монте-Карло (Монако) проходит первый в сезоне грунтовый "Мастерс". Zakon.kz представляет результаты матчей первого круга одиночного разряда.

"Мастерс" в Монте-Карло. Первый круг. Иржи Легечка (Чехия) – Себастьян Корда (США) – 6:3, 7:6 (9:7). Алехандро Табило (Чили) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 1:6, 7:5, 7:5. Маркос Гирон (США) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 7:6 (7:5). Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – 7:6 (7:5), 6:3. Гаэль Монфис (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия, Q) – 4:6, 6:1, 6:1. Даниил Медведев (Россия, 9) – Карен Хачанов (Россия) – 7:5, 4:6, 6:4. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Бен Шелтон (США, 11) – 6:7 (2:7), 6:2, 6:1. Ранее казахстанский теннисист Александр Шевченко с победы стартовал на турнире в Мексике.

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