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Все о теннисе

Легенда российского тенниса стала тренером Дианы Шнайдер

Динара Сафина стала тренером Дианы Шнайдер, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:47 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Чемпионка US Open-2007 в парном разряде, трехкратная финалистка турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина стала тренером соотечественницы Дианы Шнайдер на грунтовую часть сезона, сообщает Zakon.kz.

Россиянки начали сотрудничество после турнира WTA-500 в Чарльстоне. Далее они поработают в Штутгарде, Мадриде, Риме и на "Ролан Гаррос".

После "пятисотника" в Чарльстоне, где 13-я ракетка мира дошла до третьего круга, уступив соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 2:6, 1:6, рассказала, что к ее команде присоединилась Динара Сафина.

"Всем привет! С радостью сообщаю, что Динара Сафина присоединяется к моей команде в качестве нового тренера. Последние несколько месяцев я искала такого партнерства, которое, я уверена, подойдет мне как на корте, так и за его пределами. Динара, очевидно, легенда, и очень интересно, что мы сможем сделать вместе. Чтобы найти это новое партнерство, понадобилось время. Я благодарна папе за помощь в качестве тренера. Мои родители и младший брат – мои самые главные болельщики во всем мире. Я благодарна им за постоянную поддержку и любовь. Мы с Динарой увидим вас всех на красном грунте!" – написала Шнайдер в соцсетях.

В прошлом сезоне Диана взлетела в рейтинге WTA, поднявшись с 60-го места на 13-е. Она завоевала четыре титула на всех покрытиях (два на харде и по одному – на грунте и траве). В 2024 году она сотрудничала с Игорем Андреевым, знаменитым в прошлом российским теннисистом. Но в новом сезоне Андреев стал тренером другой россиянки – Екатерины Александровой. Сезон-2025 Шнайдер начала не так ярко, как провела 2024-й. Ни на одном из турниров в 2025 году Диана не выходила в полуфинал, да и четвертьфинал был всего один, в Аделаиде. В ближайших планах 21-летней Дианы – Штутгарт (WTA-500), Мадрид и Рим ("тысячники"). А в конце мая – начале июня, "Ролан Гаррос".

Динара Сафина была первой ракеткой мира 26 недель – это больше, чем Мария Шарапова (21). Однако ей не удалось выиграть турниры "Большого шлема", Сафина потерпела три поражения в финалах ТБШ. 

Последний матч в качестве игрока Динара провела в 2011 году. Фактически россиянка прекратила выступления в 25 лет – травмы не дали построить продолжительную карьеру. Официально она объявила об уходе в мае 2014-го. Торжественная церемония прощания прошла на турнире в Мадриде.

Несколькими днями ранее старший брат Динары Марат Сафин стал тренером россиянина Андрея Рублёва. Они приступили к работе на "Мастерсе" в Монте-Карло.

В начале февраля 2025 года Динара Сафина поделилась мнением о новом тренере казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Давиде Сангинетти. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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