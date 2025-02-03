Экс-первая ракетка мира прокомментировала сотрудничество Рыбакиной с новым тренером

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Победительница турнира "Большого шлема" в парном разряде, бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Динара Сафина поделилась мнением о новом тренере казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Давиде Сангинетти, сообщает Zakon.kz.

В свое время специалист работал с Динарой Сафиной и Брэндоном Накашимой.

"Эту новость я знала чуть раньше, но меня попросили никому о ней не говорить, поэтому у меня было время подумать, поразмышлять. Ну, что могу сказать? Я, честно, рада этому сотрудничеству, потому что я знаю Давиде лично, я с ним сама работала, и у меня о нем только очень теплые воспоминания и слова. Он был со мной в непростой период, и он очень хотел мне помочь, он очень подбадривал меня. Знаете, он всегда пытается понять игрока, что немаловажно как для тренера. Еще один немаловажный момент: он очень хорошо общается и дружит со Стефано Вуковым, поэтому я тоже думаю, что это большой плюс для Елены – что он будет таким связывающим звеном. Ну что ж, мы можем только пожелать удачи и будем наблюдать за вами", – сказала Сафина в телеграм-канале "Больше!".

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала прекращение сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем и рассказала о своем непростом характере.