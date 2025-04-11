Команда Казахстана разгромила Колумбию и в третий раз вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг

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Женская сборная Казахстана уверенно завершила квалификационный этап Кубка Билли Джин Кинг, заняв первое место в группе "D", сообщает Zakon.kz.

Победную точку в противостоянии поставил дуэт Зарина Дияс и Жибек Куламбаева, одолевший колумбийскую пару Мария Гарсия / Юлиана Лизаразо со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

Ранее уверенные победы в одиночных матчах одержали Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, что обеспечило Казахстану досрочную победу над соперницами.

В финальную часть командного чемпионата мира наши теннисистки также пробивались в 2022 и 2023 годах.

Финал Кубка Билли Джин Кинг 2025 года состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.