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Команда Казахстана разгромила Колумбию и в третий раз вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг

Команда Казахстана разгромила Колумбию и в третий раз вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 12:42 Фото: ktf.kz
Женская сборная Казахстана уверенно завершила квалификационный этап Кубка Билли Джин Кинг, заняв первое место в группе "D", сообщает Zakon.kz.

Победную точку в противостоянии поставил дуэт Зарина Дияс и Жибек Куламбаева, одолевший колумбийскую пару Мария Гарсия / Юлиана Лизаразо со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

Ранее уверенные победы в одиночных матчах одержали Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, что обеспечило Казахстану досрочную победу над соперницами.

В финальную часть командного чемпионата мира наши теннисистки также пробивались в 2022 и 2023 годах.

Финал Кубка Билли Джин Кинг 2025 года состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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