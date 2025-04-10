Сенсационное поражение Джоковича: результаты и видеообзор матчей за 9 апреля

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В Монте-Карло (Монако) проходит первый в сезоне грунтовый "Мастерс". Zakon.kz представляет результаты матчей одиночного разряда, которые прошли 9 апреля.

Громкой сенсацией четвертого игрового дня стало поражение легендарного теннисиста из Сербии Новака Джоковича. 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года во втором круге неожиданно проиграл чилийцу Алехандро Табило со счетом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 27 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных. На счету Табило два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

"Мастерс" в Монте-Карло. Второй круг. Результаты матчей за 9 апреля:

Иржи Легечка (Чехия) – Лоренцо Музетти (Италия, 13) – 6:1, 5:7, 2:6

Андрей Рублёв (Россия, 7) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 7:6

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 6:3, 0:6, 1:6

Новак Джокович (Сербия, 3) – Алехандро Табило (Чехия) – 3:6, 4:6

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – 2:6, 1:6

Томаш Махач (Чехия) – Алекс де Минор (Австралия, 8) – 6:3, 0:6, 3:6

Фрэнсис Тиафо (США, 14) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 3:6, 3:6

Даниил Медведев (Россия, 9) – Александр Мюллер (Франция) – 7:6, 5:7, 6:2

Валентен Вашеро (Монако, WC) – Григор Димитров (Болгария, 15) – 6:4, 3:6, 1:6.

Ранее был представлен видеообзор сенсационного поражения Зверева в Монте-Карло.

