Сенсационное поражение Джоковича: результаты и видеообзор матчей за 9 апреля
Громкой сенсацией четвертого игрового дня стало поражение легендарного теннисиста из Сербии Новака Джоковича. 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года во втором круге неожиданно проиграл чилийцу Алехандро Табило со счетом 3:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 27 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных. На счету Табило два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
"Мастерс" в Монте-Карло. Второй круг. Результаты матчей за 9 апреля:
Иржи Легечка (Чехия) – Лоренцо Музетти (Италия, 13) – 6:1, 5:7, 2:6
Андрей Рублёв (Россия, 7) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 7:6
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 6:3, 0:6, 1:6
Новак Джокович (Сербия, 3) – Алехандро Табило (Чехия) – 3:6, 4:6
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – 2:6, 1:6
Томаш Махач (Чехия) – Алекс де Минор (Австралия, 8) – 6:3, 0:6, 3:6
Фрэнсис Тиафо (США, 14) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 3:6, 3:6
Даниил Медведев (Россия, 9) – Александр Мюллер (Франция) – 7:6, 5:7, 6:2
Валентен Вашеро (Монако, WC) – Григор Димитров (Болгария, 15) – 6:4, 3:6, 1:6.
Ранее был представлен видеообзор сенсационного поражения Зверева в Монте-Карло.