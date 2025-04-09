Сенсация на "Мастерсе" в Монте-Карло: результаты и видеообзор матчей за 8 апреля

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В Монте-Карло (Монако) проходит первый в сезоне грунтовый "Мастерс". Zakon.kz представляет результаты матчей одиночного разряда, которые прошли 8 апреля.

Громкой сенсацией третьего игрового дня стало поражение второй ракетки мира Александра Зверева. Немецкий теннисист во втором круге уступил итальянцу Маттео Берреттини, который занимает 34-е место в рейтинге, – 2:6, 6:3, 5:7.

"Мастерс" в Монте-Карло. Результаты матчей за 8 апреля:

Николас Харри (Чили) – Григор Димитров (Болгария, 15) – 3:6, 4:6;

Алексей Попырин (Австралия) – Уго Умбер (Франция) – 3:6, 7:6 (7:2), 6:4;

Хольгер Руне (Дания, 10) – Нуну Боржеш (Португалия) – 2:6, 0:3 (отказ);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция, Q) – 4:6, 6:1, 6:4;

Фрэнсис Тиафо (США, 14) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:2, 5:7, 7:6 (7:5);

Александр Зверев (Германия, 1) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 3:6, 5:7;

Себастьян Баэс (Аргентина) – Томаш Махач (Чехия) – 3:6, 6:3, 6:2;

Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 6, действующий чемпион) – 6:4, 4:6, 2:6;

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) – Маркос Гирон (США) – 6:1, 6:1.

Ранее 12-я ракетка мира Хольгер Руне не смог доиграть матч на "Мастерсе" в Монте-Карло и снялся с соревнований.