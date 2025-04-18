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Все о теннисе

АТР-500 в Барселоне: результаты и видеообзор матчей за 17 апреля

АТР-500 в Барселоне: результаты и видеообзор матчей за 17 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:06 Фото: АТР
В Барселоне проходит грунтовый турнир серии АТР-500. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей одиночного разряда за 17 апреля.

Турнир ATP-500 в Барселоне. Второй круг. Результаты матчей за 17 апреля:

Карен Хачанов (Россия) – Хауме Мунар (Испания) – 7:5, 6:4.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Андрей Рублёв (Россия, 4) – 7:5, 6:4.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Ласло Джере (Сербия, Q) – 6:2, 6:4.

Алекс де Минор (Австралия, 5) – Джейкоб Фирнли (Великобритания, LL) – 6:1, 6:2.

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является трехкратный финалист турниров "Большого шлема", 10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд.

Ранее стало известно, что дисквалифицированный Янник Синнер вернулся к тренировкам накануне старта "Мастерса" в Риме. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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