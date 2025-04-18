АТР-500 в Барселоне: результаты и видеообзор матчей за 17 апреля
Фото: АТР
В Барселоне проходит грунтовый турнир серии АТР-500. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей одиночного разряда за 17 апреля.
Турнир ATP-500 в Барселоне. Второй круг. Результаты матчей за 17 апреля:
Карен Хачанов (Россия) – Хауме Мунар (Испания) – 7:5, 6:4.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Андрей Рублёв (Россия, 4) – 7:5, 6:4.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Ласло Джере (Сербия, Q) – 6:2, 6:4.
Алекс де Минор (Австралия, 5) – Джейкоб Фирнли (Великобритания, LL) – 6:1, 6:2.
Действующим чемпионом турнира в Барселоне является трехкратный финалист турниров "Большого шлема", 10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд.
Ранее стало известно, что дисквалифицированный Янник Синнер вернулся к тренировкам накануне старта "Мастерса" в Риме.
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