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Все о теннисе

Путинцева разгромила соперницу в Австралии за 38 минут

Юлия Путинцева разгромила 18-летнюю соперницу в Кубке Билли Джин Кинг, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 08:15 Фото: ktf
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева легко расправилась с соперницей в австралийском городе Брисбене, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана продолжила выступление в Кубке Билли Джин Кинг. Второй командой-соперницей стала Колумбия. Юлия Путинцева уже провела уверенное выступление, подарив первое очко отечественной сборной.

Оппоненткой Юлии Путинцевой стала Валентина Медиорреал. 18-летняя теннисистка не смогла составить конкуренцию казахстанской спортсменке. Уже в первом сете вторая ракетка страны "повесила баранку", а во второй партии отдала лишь один гейм.

Важно отметить, что матч продлился всего 38 минут и завершился со счетом – 6:0, 6:1.

Уверенная победа Путинцевой подарила Казахстану первое очко в противостоянии с Колумбией. Ранее отечественная сборная оказалась сильнее австралийской команды. Далее свой матч в одиночном разряде проведет Елена Рыбакина.

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг-2025 пройдет в сентябре в Китае.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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