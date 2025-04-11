Путинцева разгромила соперницу в Австралии за 38 минут

Все о теннисе

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева легко расправилась с соперницей в австралийском городе Брисбене, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана продолжила выступление в Кубке Билли Джин Кинг. Второй командой-соперницей стала Колумбия. Юлия Путинцева уже провела уверенное выступление, подарив первое очко отечественной сборной.

Оппоненткой Юлии Путинцевой стала Валентина Медиорреал. 18-летняя теннисистка не смогла составить конкуренцию казахстанской спортсменке. Уже в первом сете вторая ракетка страны "повесила баранку", а во второй партии отдала лишь один гейм.

Важно отметить, что матч продлился всего 38 минут и завершился со счетом – 6:0, 6:1.

Уверенная победа Путинцевой подарила Казахстану первое очко в противостоянии с Колумбией. Ранее отечественная сборная оказалась сильнее австралийской команды. Далее свой матч в одиночном разряде проведет Елена Рыбакина.

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг-2025 пройдет в сентябре в Китае.