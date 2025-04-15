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Все о теннисе

АТР-500 в Мюнхене: результаты и видеообзор матчей за 14 апреля

АТР-500 в Мюнхене: результаты и видеообзор матчей за 14 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 12:28 Фото: АТР
В Мюнхене (Германия) стартовал грунтовый турнир серии АТР-500. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей первого круга одиночного разряда.

Турнир АТР-500 в Мюнхене. Первый круг:

Миомир Кецманович (Сербия) – Маркос Гирон (США) – 6:2, 6:7 (2:7), 7:6 (11:9);

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Лёнер Тьен (США, Q) – 6:4, 6:2;

Давид Гоффен (Бельгия) – Билли Харрис (Великобритания, LL) – 6:2, 6:7 (2:7), 6:4;

Бен Шелтон (США, 2) – Борна Гойо (Хорватия) – 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3);

Александр Зверев (Германия, 1) – Александр Мюллер (Франция) – 6:4, 6:1;

Даниэль Альтмайер (Германия, WC) – Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, Q) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Ранее были представлены результаты матчей турнира WTA-500 в Штутгарте за 14 апреля. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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