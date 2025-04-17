АТР-500 в Мюнхене: результаты и видеообзор матчей за 16 апреля
Фото: АТР
В Мюнхене (Германия) проходит грунтовый турнир серии АТР-500. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей одиночного разряда за 16 апреля.
Турнир АТР-500 в Мюнхене. Второй круг. Результаты за 16 апреля:
Лучано Дардери (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия) – 2:6, 7:6 (7:4), 6:4;
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Бен Шелтон (США) – 6:7 (1:7), 3:6;
Александр Зверев (Германия) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:3, 6:2;
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Янник Ханфман (Германия) – 7:6 (7:3), 6:3.
Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.
Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей за 16 апреля турнира WTA-500 в Штутгарте.
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