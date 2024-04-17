Дмитрий Попко потерпел поражение на старте турнира в США

В американском Таллахасси проходит турнир серии "Челленджер" (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (№233 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец проиграл британцу Оливеру Кроуфорду (№202 АТР) со счетом 0:6, 6:7. Продолжительность встречи составила один час 32 минуты. За это время Дмитрий Попко девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Ранее другой казахстанский теннисист Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире в Мексике.