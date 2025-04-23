Казахстанский теннисист без боя вышел в четвертьфинал турнира в Риме
Фото: Андрей Ударцев
В Риме (Италия) проходит турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (172 АТР) вышел в 1/4 финала одиночного разряда на отказе соперника, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 23 апреля, Тимофей должен был провести матч второго круга против итальянца Стефано Травальи, однако соперник снялся с игры.
Теперь в четвертьфинале Скатов встретится с Лукасом Неймайером из Австрии (191 АТР).
Ранее в стартовом матче турнира в Риме Скатов одержал победу над французом Антуаном Корню Шовеном.
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