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Все о теннисе

Казахстанский теннисист без боя вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Тимофей Скатов (172 АТР) вышел в 1/4 финала , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 18:16 Фото: Андрей Ударцев
В Риме (Италия) проходит турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (172 АТР) вышел в 1/4 финала одиночного разряда на отказе соперника, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 апреля, Тимофей должен был провести матч второго круга против итальянца Стефано Травальи, однако соперник снялся с игры. 

Теперь в четвертьфинале Скатов встретится с Лукасом Неймайером из Австрии (191 АТР). 

Ранее в стартовом матче турнира в Риме Скатов одержал победу над французом Антуаном Корню Шовеном.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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